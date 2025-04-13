Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1032,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1113,34
Экономия при брони: -64,11 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1115,34
Экономия при брони: -66,11 грн
1049,23 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1074,30 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
5.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1116,72
Экономия при брони: -67,49 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1107,44
Экономия при брони: -58,21 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1125,78
Экономия при брони: -76,55 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
6.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1110,49
Экономия при брони: -61,26 грн
1049,23 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -186,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 9
7.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 62-А
8.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
8.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1121,46
Экономия при брони: -72,23 грн
1049,23 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 5 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
931,00
Экономия при брони: -388,00 грн
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
973,80
Экономия при брони: -16,90 грн