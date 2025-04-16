Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1125,05
Экономия при брони: -75,82 грн
1049,23 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1114,71
Экономия при брони: -65,48 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1104,59
Экономия при брони: -55,36 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1112,08
Экономия при брони: -62,85 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1109,54
Экономия при брони: -60,31 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1127,58
Экономия при брони: -78,35 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1115,10
Экономия при брони: -52,44 грн
1062,66 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -165,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1103,75
Экономия при брони: -54,52 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1116,93
Экономия при брони: -67,70 грн
1049,23 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1098,26
Экономия при брони: -49,03 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
186,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья