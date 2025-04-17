Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
973,80
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1105,54
Экономия при брони: -56,31 грн
1049,23 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Корюковка, пер. Заречный, 2
73.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1106,17
Экономия при брони: -56,94 грн
1049,23 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 5 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
931,00
Экономия при брони: -388,00 грн
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
973,80
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1117,66
Экономия при брони: -68,43 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
125.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1117,45
Экономия при брони: -68,22 грн
1049,23 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -186,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1109,76
Экономия при брони: -60,53 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гродненская, 1/35
126.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1116,61
Экономия при брони: -67,38 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
126.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 9
126.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
126.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
127.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья