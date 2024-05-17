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Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор флакон с пробкой-капельницей 3 мл, №1 - Львов (598749) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
336,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
336,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
347,97
Экономия: -23,36 грн
324,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
373,14
Экономия: -48,16 грн
324,98 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
355,99
Экономия: -44,80 грн
311,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -40,80 грн
311,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
359,11
Экономия: -34,13 грн
324,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
336,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
336,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
336,20 грн