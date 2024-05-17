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Азельта таблетки 75 мг блистер, №10 - Львов (660131) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
624,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
564,57 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
619,41
Экономия: -2,20 грн
617,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
657,47
Экономия: -40,16 грн
617,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
650,99
Экономия: -60,89 грн
590,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
564,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
721,99
Экономия: -131,89 грн
590,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
624,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
623,75
Экономия: -30,61 грн
593,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
675,86
Экономия: -69,51 грн
606,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
624,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
731,99
Экономия: -141,89 грн
590,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (293)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
624,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
740,99
Экономия: -150,89 грн
590,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
566,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
656,99
Экономия: -66,89 грн
590,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
676,99
Экономия: -86,89 грн
590,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
607,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
713,99
Экономия: -123,89 грн
590,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
607,40 грн