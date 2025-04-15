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Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)
Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)
Запорожье
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
439.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ С КУРАГОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
445.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ С КУРАГОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
Забронировать
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