Киев
Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)

Батончик-мюсли Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ С КУРАГОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони: -4,06 грн
11,64 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛИ С КУРАГОЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони: -4,06 грн
11,64 грн
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