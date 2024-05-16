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Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула контурная ячейковая упаковка, пачка, №5 - Харьков (597285) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
598,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
607,90 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
598,00 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
610,75 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
598,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
612,65 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
575,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
598,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
598,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
626,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
601,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
518,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
549,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), ампула (1)
550,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
679,50
Экономия: -163,43 грн
516,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: раствор для инъекций (2)
659,59
Экономия: -143,52 грн
516,07 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1), ампула (4)
677,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
624,83 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: ампула (1)
675,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
507,10 грн