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Альфахолин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула контурная ячейковая упаковка, пачка, №5 - Днепр (Днепропетровск) (597285) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
658,03
Экономия: -61,37 грн
596,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (2)
650,69
Экономия: -54,03 грн
596,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), ампула (1)
670,16
Экономия: -73,16 грн
597,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (3)
627,47
Экономия: -121,89 грн
505,58 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (18), ампула (1)
650,20
Экономия: -153,55 грн
496,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
693,21
Экономия: -196,69 грн
496,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
628,99
Экономия: -64,26 грн
564,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: раствор для инъекций (4)
662,61
Экономия: -156,97 грн
505,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
498,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
660,07
Экономия: -154,49 грн
505,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
648,85
Экономия: -152,20 грн
496,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (2)
654,87
Экономия: -158,22 грн
496,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
619,95
Экономия: -40,45 грн
579,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
598,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
598,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), ампула (2)
672,12
Экономия: -79,26 грн
592,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (41)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
598,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2), ампула (1)
669,43
Экономия: -167,43 грн
502,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
660,94
Экономия: -154,79 грн
506,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
636,52
Экономия: -130,37 грн
506,15 грн