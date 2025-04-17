Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,77
Экономия при брони: -22,38 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,50
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,84
Экономия при брони: -14,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
337,95
Экономия при брони: -16,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
337,24
Экономия при брони: -12,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,08
Экономия при брони: -13,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,41
Экономия при брони: -20,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,15
Экономия при брони: -18,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,80
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,03
Экономия при брони: -21,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 41
4.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -33,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,30
Экономия при брони: -11,91 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 47 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
288,00
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,38
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,47
Экономия при брони: -12,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
106.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
113.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,24
Экономия при брони: -11,85 грн