Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сегедская, 16
6.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,86
Экономия при брони: -19,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,18
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Люстдорфская, 56
6.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
347,60
Экономия при брони: -23,33 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,38
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,41
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,83
Экономия при брони: -19,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,80
Экономия при брони: -23,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,53
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
337,79
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Николаевская, 299
9.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
310,53
Экономия при брони: -19,09 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,69
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
15.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,48
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
15.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,67
Экономия при брони: -21,28 грн
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Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
37.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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337,15
Экономия при брони: -15,76 грн
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Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,54
Экономия при брони: -18,15 грн
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Экономия при брони: -13,37 грн
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109.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,59
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
112.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,03
Экономия при брони: -21,64 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
112.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,90
Экономия при брони: -20,51 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,56
Экономия при брони: -14,17 грн