Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,37
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,08
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,60
Экономия при брони: -17,21 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,09
Экономия при брони: -21,70 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,56
Экономия при брони: -12,17 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
337,89
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,41
Экономия при брони: -23,02 грн
В городах рядом
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Херсон, ул. Комкова, 73-А
56.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,70
Экономия при брони: -15,31 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,80
Экономия при брони: -20,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,37
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,22
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,53
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,58
Экономия при брони: -22,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, дорога Николаевская, 299
102.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
309,39
Экономия при брони: -17,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Сегедская, 16
109.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,38
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58
110.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Экономия при брони: -15,97 грн
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Закроется через 14 мин
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Закроется через 14 мин
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Экономия при брони: -19,12 грн
Аптека низких цен
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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Экономия при брони: -20,28 грн