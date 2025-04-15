Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,12
Экономия при брони: -20,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,50
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,09
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
332,75
Экономия при брони: -11,36 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,92
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,50
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,60
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,21
Экономия при брони: -12,82 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,57
Экономия при брони: -18,18 грн
Подорожник
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
4.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,80
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,95
Экономия при брони: -13,56 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,50
Экономия при брони: -36,30 грн
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БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
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340,66
Экономия при брони: -19,37 грн