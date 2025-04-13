Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,09
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,72
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,35
Экономия при брони: -23,96 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,47
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,16
Экономия при брони: -23,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,60
Экономия при брони: -18,21 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
307,47
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,96
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Борщаговская, 128
5.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,54
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,48
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,96
Экономия при брони: -21,57 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,06
Экономия при брони: -20,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
5.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,05
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,70
Экономия при брони: -23,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
6.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,12
Экономия при брони: -21,73 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,08
Экономия при брони: -12,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,20
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,11
Экономия при брони: -17,82 грн