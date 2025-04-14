Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,15
Экономия при брони: -21,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,38
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,05
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,74
Экономия при брони: -24,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,28
Экономия при брони: -21,89 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,61
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
350,04
Экономия при брони: -15,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,95
Экономия при брони: -21,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 59
8.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,30
Экономия при брони: -17,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,16
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
339,79
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,50
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,77
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,12
Экономия при брони: -21,73 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
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Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,29
Экономия при брони: -11,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,50
Экономия при брони: -42,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
336,57
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,64
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,99
Экономия при брони: -22,70 грн