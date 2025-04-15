Бифидобактерин Энзифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,53
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,15
Экономия при брони: -19,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,69
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,02
Экономия при брони: -19,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
345,03
Экономия при брони: -23,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,50
Экономия при брони: -42,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,44
Экономия при брони: -14,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
343,22
Экономия при брони: -21,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,41
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
335,21
Экономия при брони: -13,82 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
338,76
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,66
Экономия при брони: -20,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,40
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
334,30
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
333,68
Экономия при брони: -12,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
344,35
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
342,47
Экономия при брони: -21,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
6.8 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
340,60
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы №30
Энзифарм ФК
341,12
Экономия при брони: -19,73 грн