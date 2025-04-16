Гриппоцитрон бальзам (Gripocitron balsam)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
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78.3 км
Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
93,53
Экономия при брони: -5,97 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
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Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
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Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье
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Гриппоцитрон бальзам эмульсия накожная туба алюминиевая 40 г №1
Корпорация Здоровье