Винница (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
382,23
Экономия при брони: -47,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
398,05
Экономия при брони: -46,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90
Экономия при брони: -19,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
387,85
Экономия при брони: -52,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
381,57
Экономия при брони: -15,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
361,15
Экономия при брони: -31,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн