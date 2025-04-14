Одесса (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
386,57
Экономия при брони: -20,66 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
392,36
Экономия при брони: -25,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
380,83
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
377,34
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
383,18
Экономия при брони: -17,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
390,19
Экономия при брони: -24,26 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина