Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
389,11
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
386,39
Экономия при брони: -40,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
384,45
Экономия при брони: -38,31 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
347,50
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
347,40
Экономия при брони: -9,60 грн
D.s.
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
347,10
Экономия при брони: -9,30 грн