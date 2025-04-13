Киев (адрес не указан)
Доступно в 322 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
387,31
Экономия при брони: -20,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
382,81
Экономия при брони: -45,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
382,40
Экономия при брони: -16,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн