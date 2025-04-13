Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
378,75
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
382,82
Экономия при брони: -16,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
388,57
Экономия при брони: -43,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
391,33
Экономия при брони: -46,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
392,69
Экономия при брони: -26,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина