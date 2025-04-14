Днепр (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
395,93
Экономия при брони: -46,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
389,82
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
388,73
Экономия при брони: -39,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
381,12
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
386,82
Экономия при брони: -20,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
378,60
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
384,76
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
394,87
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Мибе Украина
391,70
Экономия при брони: -25,78 грн