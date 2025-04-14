Амброксол-Здоровье форте (Ambroxol-Zdorovye forte)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Днепр
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
75,00
Экономия при брони: -7,00 грн
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
4.9 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье