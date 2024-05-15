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AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл - Харьков (589176) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
136,66
Экономия: -15,20 грн
121,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
124,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
134,68
Экономия: -15,30 грн
119,38 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
124,54 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
124,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
124,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
115,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
135,72
Экономия: -15,43 грн
120,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
125,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
124,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
125,66
Экономия: -18,74 грн
106,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
112,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
110,91 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
112,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
125,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
117,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
118,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
125,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
119,54 грн