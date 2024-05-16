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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВЦены в аптеках

БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г, №1 - Киев (585795) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
29,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
23,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (7)
32,00
Экономия: -9,29 грн
22,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (20)
23,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
30,33 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
32,00
Экономия: -9,29 грн
22,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
32,00
Экономия: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
30,29 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
32,00
Экономия: -9,80 грн
22,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -9,29 грн
22,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (4)
32,00
Экономия: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (3)
29,87 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (2)
30,00
Экономия: -9,39 грн
20,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (25)
32,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
29,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -9,80 грн
22,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
29,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гребенки, просп. Науки, 8
Всего: упаковка (1)
29,55 грн