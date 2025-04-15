Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
170,41
Экономия при брони: -8,32 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
56.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
56.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
867,84
Экономия при брони: -57,42 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 52
57.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
57.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
81.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
84.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
91.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
91.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
841,12
Экономия при брони: -30,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
91.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
94.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
859,78
Экономия при брони: -49,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
94.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
99.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
Экономия при брони: -8,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
110.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
118.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
121.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
862,54
Экономия при брони: -52,12 грн