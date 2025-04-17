Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
850,44
Экономия при брони: -49,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
841,75
Экономия при брони: -41,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
Экономия при брони: -8,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
505,29
Экономия при брони: -25,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
806,90
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 15
53.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
61.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
61.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Героев Майдана, 239
62.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
864,34
Экономия при брони: -53,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
77.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 22/1
77.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вапнярка, ул. Независимости, 78-А
80.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн