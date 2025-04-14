Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
853,83
Экономия при брони: -43,41 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
853,83
Экономия при брони: -43,41 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
871,10
Экономия при брони: -60,68 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
675,05
Экономия при брони: -26,71 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
325,84
Экономия при брони: -5,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
674,53
Экономия при брони: -26,19 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
839,17
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
867,76
Экономия при брони: -57,34 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
651,68
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
847,15
Экономия при брони: -36,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
844,14
Экономия при брони: -33,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
852,77
Экономия при брони: -42,35 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн