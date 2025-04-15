Киев
Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)

Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
169,48
Экономия при брони: -9,38 грн
160,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
856,27
Экономия при брони: -45,85 грн
810,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
340,78
Экономия при брони: -16,62 грн
324,17 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
159,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
44.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Яворов, пл. Рынок, 1
46.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
156,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
65.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
Экономия при брони: -8,88 грн
479,88 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
780,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
854,51
Экономия при брони: -43,91 грн
810,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
68.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
69.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
158,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Борислав, ул. Ковалива, 35-А
74.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,80 грн
799,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Борислав, ул. Мицкевича, 6
75.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
475,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 86-В
85.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
159,98 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
86.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
784,58
Экономия при брони: -5,11 грн
779,47 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:30
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
159,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
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