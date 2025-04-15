Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
169,48
Экономия при брони: -9,38 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
856,27
Экономия при брони: -45,85 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
340,78
Экономия при брони: -16,62 грн
В городах рядом
Подорожник
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
Подорожник
Буск, ул. Львовская, 13-А
44.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
D.s.
Яворов, пл. Рынок, 1
46.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
65.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
Экономия при брони: -8,88 грн
Здорова родина
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
854,51
Экономия при брони: -43,91 грн
Бажаемо здоровья
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
68.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Здорова родина
Самбор, пл. Рынок, 5
69.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Борислав, ул. Ковалива, 35-А
74.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,80 грн
D.s.
Борислав, ул. Мицкевича, 6
75.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 86-В
85.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
Здорова родина
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
86.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
784,58
Экономия при брони: -5,11 грн
D.s.
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
92.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн