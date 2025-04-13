Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
161,38
Экономия при брони: -1,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
843,76
Экономия при брони: -43,28 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Фармация
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
856,87
Экономия при брони: -56,39 грн
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
852,45
Экономия при брони: -42,03 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Фармация
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
859,53
Экономия при брони: -59,05 грн