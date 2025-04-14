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Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Днепр
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
868,33
Экономия при брони:
-57,91 грн
810,42
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
32.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
800,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
43.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 52
43.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
170,32
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
325,84
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
510,96
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
67.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
860,51
Экономия при брони:
-50,09 грн
810,42
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
67.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
340,64
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
67.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
640,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Героев Украины, 20
82.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
87.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,65
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
87.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
846,91
Экономия при брони:
-36,49 грн
810,42
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
93.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
488,76
Экономия при брони:
-8,82 грн
479,94
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
94.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
173,23
Экономия при брони:
-11,14 грн
162,08
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
107.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
863,03
Экономия при брони:
-52,61 грн
810,42
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
107.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
870,53
Экономия при брони:
-60,11 грн
810,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
107.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
845,20
Экономия при брони:
-34,78 грн
810,42
грн
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