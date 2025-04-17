Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
839,17
Экономия при брони: -28,75 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
853,91
Экономия при брони: -43,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
856,76
Экономия при брони: -46,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
В городах рядом
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
169,15
Экономия при брони: -7,07 грн
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Иванков, ул. Полесская, 43
114.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
651,68
Экономия при брони: -11,76 грн
Подорожник
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
116.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
645,52
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
847,46
Экономия при брони: -46,98 грн
Фармация
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk