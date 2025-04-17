Киев
Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)

Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
839,17
Экономия при брони: -28,75 грн
810,42 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
853,91
Экономия при брони: -43,49 грн
810,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
856,76
Экономия при брони: -46,34 грн
810,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
799,80 грн
В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
159,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
162,92
Экономия при брони: -2,94 грн
159,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
169,15
Экономия при брони: -7,07 грн
162,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Иванков, ул. Полесская, 43
114.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
651,68
Экономия при брони: -11,76 грн
639,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Амосова Академика, 139
115.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
116.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
645,52
Экономия при брони: -5,60 грн
639,92 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони: -14,70 грн
799,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
847,46
Экономия при брони: -46,98 грн
800,48 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
806,85 грн
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