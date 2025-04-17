Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
331,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,40
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
334,40
Экономия при брони: -32,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
308,30
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
245,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мидримакс капли глазные, раствор флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
319,90
Экономия при брони: -18,30 грн