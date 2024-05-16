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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС "СИЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ" 300 мл - Киев (558836) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 125-А
Всего: упаковка (1)
177,48
Экономия: -10,52 грн
166,96 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Александровская, 1-Г
Всего: упаковка (1)
155,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (2)
106,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Садовый бульвар, 16
Всего: упаковка (1)
155,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (1)
168,50
Экономия: -19,94 грн
148,56 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
169,50
Экономия: -20,94 грн
148,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
Всего: упаковка (1)
155,95 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
177,50
Экономия: -28,94 грн
148,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (1)
163,99
Экономия: -15,43 грн
148,56 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
180,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
187,95
Экономия: -22,86 грн
165,09 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
169,50
Экономия: -20,94 грн
148,56 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 42 мин
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
169,96
Экономия: -14,13 грн
155,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
166,33
Экономия: -12,31 грн
154,02 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
170,91
Экономия: -15,41 грн
155,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
168,33
Экономия: -14,74 грн
153,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
168,28
Экономия: -14,30 грн
153,98 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
195,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
169,00 грн