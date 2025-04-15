Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,65
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,89
Экономия при брони: -14,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,21
Экономия при брони: -3,12 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,28
Экономия при брони: -16,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,95
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,30
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,72
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,92
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,88
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,23
Экономия при брони: -12,73 грн