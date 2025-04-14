Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,46
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,00
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,02
Экономия при брони: -19,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,47
Экономия при брони: -13,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -32,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,90
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,38
Экономия при брони: -19,77 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,25
Экономия при брони: -14,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,55
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,98
Экономия при брони: -7,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Экономия при брони: -13,62 грн