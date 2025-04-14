Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,95
Экономия при брони: -5,79 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,12
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,08
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Экономия при брони: -26,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,83
Экономия при брони: -4,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,24
Экономия при брони: -3,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,95
Экономия при брони: -5,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,66
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,62
Экономия при брони: -16,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,98
Экономия при брони: -4,02 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,57
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,59
Экономия при брони: -3,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,25
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,88
Экономия при брони: -4,96 грн