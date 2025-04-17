Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,50
Экономия при брони: -27,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -31,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,93
Экономия при брони: -22,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,10
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,08
Экономия при брони: -21,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,80
Экономия при брони: -33,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,43
Экономия при брони: -20,28 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -31,80 грн
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,97
Экономия при брони: -8,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,04
Экономия при брони: -8,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,93
Экономия при брони: -15,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Экономия при брони: -27,00 грн