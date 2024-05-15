Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол 30Цены в аптеках

Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке, №1 - Днепр (Днепропетровск) (60242) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
77,43
Экономия: -15,16 грн
62,27 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
74,96
Экономия: -12,69 грн
62,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
77,10
Экономия: -14,85 грн
62,25 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
74,50
Экономия: -9,47 грн
65,03 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
73,59
Экономия: -9,37 грн
64,22 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
77,70
Экономия: -14,05 грн
63,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
81,01
Экономия: -17,35 грн
63,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
77,17
Экономия: -12,95 грн
64,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
63,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
76,88
Экономия: -12,66 грн
64,22 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
74,78
Экономия: -11,17 грн
63,61 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
73,81
Экономия: -10,16 грн
63,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
74,95
Экономия: -11,30 грн
63,65 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
63,69 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
71,68
Экономия: -4,68 грн
67,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
78,47
Экономия: -14,86 грн
63,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
78,95
Экономия: -15,34 грн
63,61 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
77,94
Экономия: -11,68 грн
66,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
73,18
Экономия: -17,00 грн
56,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
76,42
Экономия: -20,24 грн
56,18 грн