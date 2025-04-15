Киев
Зубная щетка Дентиссимо голд медиум (Toothbrush Dentissimo gold medium)

Зубная щетка Дентиссимо голд медиум (Toothbrush Dentissimo gold medium)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Львов
Мед-сервис
Открыто
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Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
375,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
465,00 грн
Мед-сервис
Открыто
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Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
375,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
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Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
375,00 грн
Мед-сервис
Открыто
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Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
113.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
113.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
113.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
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Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
114.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
115.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
401,30 грн
Мед-сервис
Открыто
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Луцк, ул. Липинского, 7
139.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
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Дубно, ул. Сурмичи, 101
139.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
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Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
139.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
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Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
157.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
157.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
401,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
164.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
181.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
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Ровно, просп. Князя Романа, 3
183.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
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Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
Мед-сервис
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Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
184.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
386,30 грн
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