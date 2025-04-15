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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Запорожье
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
199.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
218.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
230.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
660,97
Экономия при брони:
-24,44 грн
636,53
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
230.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
661,42
Экономия при брони:
-24,89 грн
636,53
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
256.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
273.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
273.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
664,85
Экономия при брони:
-31,47 грн
633,38
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
342.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Короленко, 53
461.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
466.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
663.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
703.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
714.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
715.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
570,65
Экономия при брони:
-2,00 грн
568,65
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
715.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
715.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
569,95
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
718.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
566,24
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
734.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
735.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
570,64
Экономия при брони:
-0,79 грн
569,85
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Возрождения, 2
735.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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