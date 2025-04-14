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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Одесса
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
233.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
637,90
Экономия при брони:
-32,33 грн
605,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
251.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
648,88
Экономия при брони:
-43,30 грн
605,58
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
381.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, перек. Героев Майдана / Загулы Дмитрия, 9/2
409.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,79
Экономия при брони:
-3,75 грн
561,04
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
422.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
567,41
Экономия при брони:
-3,23 грн
564,18
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
442.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
442.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,25
Экономия при брони:
-2,05 грн
570,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
442.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
563,45
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
442.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
455.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
576,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Вижница, ул. Украинская, 36-А
458.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Тюдовская, 7
459.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 8
459.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
562,50
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Косовская, 13
459.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
567,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
461.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
567,48
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
462.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Заболотов, ул. Возрождения, 2
462.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
466.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
570,27
Экономия при брони:
-11,03 грн
559,24
грн
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