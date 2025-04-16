Киев
Флукап (Flucap)

Флукап (Flucap)

Николаев (адрес не указан)
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
174.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
651,98
Экономия при брони: -38,18 грн
613,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
174.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
633,01
Экономия при брони: -19,21 грн
613,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Подвысокое, ул. Славы, 7
207.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
431.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
667,64
Экономия при брони: -61,71 грн
605,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
431.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
448.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
449.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
465.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется через 49 мин
Кицмань, ул. Независимости, 63
494.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
561,39
Экономия при брони: -7,79 грн
553,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
497.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
568,06
Экономия при брони: -7,00 грн
561,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
503.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
508.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
566,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
508.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
509.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
569,49
Экономия при брони: -4,77 грн
564,72 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Испас, ул. Шевченко Тараса, 45
525.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
576,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется через 49 мин
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
529.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
565,88
Экономия при брони: -3,14 грн
562,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
529.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -1,60 грн
585,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Заболотов, ул. Возрождения, 2
529.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -1,60 грн
585,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вижница, ул. Украинская, 36-А
529.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20 грн
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