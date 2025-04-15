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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Львов
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-3,60 грн
583,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
583,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-3,60 грн
583,60
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,44
Экономия при брони:
-21,57 грн
558,87
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Круглосуточно
Калуш, просп. Леси Украинки, 27-А
93.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
620,22
Экономия при брони:
-45,65 грн
574,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Винниченко, 3-А
94.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Голынь, ул. 600-летия Голиня, 14-Б
94.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
576,50
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
563,91
Экономия при брони:
-4,86 грн
559,05
грн
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Зеленая аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
568,61
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 8-А
95.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-3,90 грн
583,30
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
574,04
Экономия при брони:
-2,81 грн
571,23
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Долина, ул. Грицей Оксаны, 15
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-3,20 грн
584,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
573,05
Экономия при брони:
-5,56 грн
567,49
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
584,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Черновола Вячеслава, 12
96.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-3,20 грн
584,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 64-Б
101.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
581,90
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
557,04
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-6,80 грн
580,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,40
грн
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