Киев
Флукап (Flucap)

Флукап (Flucap)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -3,60 грн
583,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
583,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -3,60 грн
583,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,44
Экономия при брони: -21,57 грн
558,87 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Круглосуточно
Калуш, просп. Леси Украинки, 27-А
93.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
620,22
Экономия при брони: -45,65 грн
574,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Винниченко, 3-А
94.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Голынь, ул. 600-летия Голиня, 14-Б
94.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
576,50 грн
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
563,91
Экономия при брони: -4,86 грн
559,05 грн
Зеленая аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 4
94.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
568,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 8-А
95.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -3,90 грн
583,30 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
574,04
Экономия при брони: -2,81 грн
571,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Долина, ул. Грицей Оксаны, 15
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -3,20 грн
584,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
573,05
Экономия при брони: -5,56 грн
567,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
96.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
584,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Черновола Вячеслава, 12
96.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -3,20 грн
584,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 64-Б
101.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -5,30 грн
581,90 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
557,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -6,80 грн
580,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
580,40 грн
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