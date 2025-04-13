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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Киев
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
208.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Дубовца Руслана, 22
248.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
249.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
628,25
Экономия при брони:
-22,34 грн
605,91
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
249.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
633,77
Экономия при брони:
-28,61 грн
605,16
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Путивль, ул. Путивльского Иоанна, 65-Б
254.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Короленко, 53
259.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
281.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
310.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
658,94
Экономия при брони:
-25,37 грн
633,57
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
310.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
310.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
339.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
399.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-5,30 грн
581,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 64/1
399.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
581,90
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
400.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
401.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
406.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
410.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, перек. Героев Майдана / Загулы Дмитрия, 9/2
410.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,69
Экономия при брони:
-2,41 грн
562,28
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Бандеры Степана, 20
413.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
585,90
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 35
413.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
585,90
грн
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