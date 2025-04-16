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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Кривой Рог
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
108.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
676,12
Экономия при брони:
-39,59 грн
636,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
109.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
656,45
Экономия при брони:
-19,92 грн
636,53
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
214.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
288.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
667,64
Экономия при брони:
-34,47 грн
633,17
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
288.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
297.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
315.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Короленко, 53
439.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
450.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
530.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
571.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
582.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
570,08
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
582.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
560,59
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
582.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
585.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
573,63
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
594.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
603.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
570,04
Экономия при брони:
-8,83 грн
561,21
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Возрождения, 2
603.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
603.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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