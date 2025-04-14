Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
658,94
Экономия при брони: -25,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
277.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Короленко, 53
283.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
336.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
633,77
Экономия при брони: -28,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
337.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
628,25
Экономия при брони: -22,93 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
374.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
433.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Дубовца Руслана, 22
651.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
720.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
755.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
771.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, перек. Героев Майдана / Загулы Дмитрия, 9/2
773.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
775.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
794.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,93
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
794.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
796.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
799.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,26
Экономия при брони: -3,11 грн