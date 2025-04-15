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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
170.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
198.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
201.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
202.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
637,90
Экономия при брони:
-32,31 грн
605,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
203.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
648,88
Экономия при брони:
-43,37 грн
605,51
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
204.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
204.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
672,08
Экономия при брони:
-38,70 грн
633,38
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
315.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Короленко, 53
392.1 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
396.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Дубовца Руслана, 22
635.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
644.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
672.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
678.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
692.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 149-А
692.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
579,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
696.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
571,38
Экономия при брони:
-2,58 грн
568,80
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
697.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
569,39
Экономия при брони:
-5,33 грн
564,06
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
707.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
712.9 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
564,99
грн
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