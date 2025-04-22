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Флукап (Flucap)
Флукап (Flucap)
Чернигов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
285.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
675,45
Экономия при брони:
-69,52 грн
605,93
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
285.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подвысокое, ул. Славы, 7
327.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
572,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
340.0 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
645,36
Экономия при брони:
-40,18 грн
605,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
340.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
646,64
Экономия при брони:
-41,55 грн
605,09
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
380.7 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
635,40
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
380.8 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
607,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
432.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Полигон, ул. Почтовая, 1-Б
506.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
573,26
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Стефаника, 17-Б/2
507.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Монастыриска, ул. Бандеры Степана, 20
510.3 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
585,90
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 35
510.4 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
585,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
510.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
585,90
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Золотой Поток, ул. Дружбы, 3-А
511.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
518.2 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
526.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
526.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
526.6 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 171
531.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
565,51
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тлумач, ул. Макуха, 6
534.5 км
Флукап капсулы 75 мг блистер №10
Hetero Labs
587,20
Экономия при брони:
-1,60 грн
585,60
грн
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